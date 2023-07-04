Что привело к увеличению числа госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

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Увеличивается количество пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Новость об этом была опубликована ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По последним данным агентства, в больницы обратились 134 человека с различными травмами, полученными при разрушении ГЭС. Ранее было сообщено о 48 погибших и 128 госпитализированных.

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