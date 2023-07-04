Что привело к увеличению числа госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области
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Увеличивается количество пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Новость об этом была опубликована ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По последним данным агентства, в больницы обратились 134 человека с различными травмами, полученными при разрушении ГЭС. Ранее было сообщено о 48 погибших и 128 госпитализированных.
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Вчера в.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что река Днепр уже вернулась в свои естественные русла. Однако в Голопристанском и Алешковском районах вода все еще затопляет поля, а многие дома остаются затопленными до первых этажей.
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