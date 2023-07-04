Что стоит за попыткой киевского режима атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой

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Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, категорически осудила попытку киевского режима атаковать беспилотниками район, в котором расположены объекты гражданской инфраструктуры. В своем Telegram-канале Захарова резко назвала это действие очередным актом терроризма.

Сегодня экстренные службы сообщили о сбитии четырех беспилотников в Новой Москве и еще одного в районе подмосковной Кубинки.

Захарова подчеркнула, что использованное в этих терактах оружие было поставлено или приобретено Украиной от западных стран. Она незамедлительно отметила, что такие действия являются проявлением международного терроризма.

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"Попытка Украины атаковать район, где находятся объекты гражданской инфраструктуры, включая аэропорт, обслуживающий международные рейсы, несомненно, является очередным актом терроризма", - подчеркнула Мария Захарова.