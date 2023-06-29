Госдума одобрила в первом чтении разовое изъятие у бизнеса 300 млрд рублей

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Госдума приняла законопроект о введении разового налога на ранее полученную сверхприбыль для крупных компаний, которые могут уплатить до 300 млрд рублей. Этот законопроект был одобрен в первом чтении и сейчас вызывает оживленные дискуссии среди парламентариев. Одновременно с тем, три из пяти фракций Госдумы выступили против данной инициативы.

Согласно предложенному закону, налог на ранее полученную сверхприбыль сможет быть введен только в 2024 году. Он будет составлять 10% от разницы между прибылью, полученной в период с 2021 по 2022 годы, и прибылью, полученной в период с 2018 по 2019 годы. Компании также будут иметь возможность внести обеспечительный платеж в размере 5% заранее, с 1 октября по 30 ноября текущего года.

Данное нововведение затронет более 2 тысяч крупных компаний, которые будут обязаны раскрыть свои финансовые данные. В то же время, малый и средний бизнес, а также компании, плательщики единого сельхозналога, и нефтегазовые компании не подпадают под действие этого налога.

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Министерство финансов прогнозирует, что данный налог позволит собрать не менее 300 млрд рублей. Он направлен на увеличение доходов государства и борьбу с неравенством в экономике.