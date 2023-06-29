Что обнаружили журналисты во втором микроавтобусе Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге

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Опубликованы подробности о находке во втором микроавтобусе, принадлежащем известному предпринимателю Евгению Пригожину, которую обнаружили журналисты вчера в Санкт-Петербурге, сообщает авторитетный новостной источник.

По информации, полученной из надежного источника, в микроавтобусе обнаружили секретное хранилище, содержащее значительную сумму наличных денег. Валюта была аккуратно упакована в сумки, пакеты и даже коробки от обуви. Оперативные службы, получившие информацию о находке, незамедлительно конфисковали деньги.

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Ранее сообщалось, что новый автомобиль Citroen Jumper, приобретенный одной из организаций, связанных с Евгением Пригожиным, был обнаружен в подземной парковке отеля River Palace на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) запечатали автомобиль во время осмотра.