Известный бизнесмен гуляет с детьми в Израиле, после отказа от соглашения о передаче средств Украине

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Сегодня телеграм-канал "Голос Израиля / Израиль сейчас" опубликовал фотографию Романа Абрамовича в компании его двух детей, гуляющих в неуточненном месте Израиля. Этот неожиданный выезд привлек внимание как местных жителей, так и международных СМИ.

Особый интерес вызывает связь между визитом Абрамовича в Израиль и его недавним отказом подписать соглашение о передаче средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", Украине. По информации СМИ, бывший владелец "Челси" настаивал на том, чтобы деньги были поделены между Украиной и Россией. Этот шаг вызвал живой резонанс и значительные дискуссии в международной общественности.

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Точное место, где была сделана фотография, не разглашается, но она подтверждает нахождение Абрамовича в Израиле в настоящее время. Это вызывает вопросы о целях его визита и возможной связи с ситуацией в Украине.