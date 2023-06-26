Почему власти Ростовской области решили сократить единовременную выплату для участников специальной военной операции на Украине

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Власти Ростовской области приняли решение о сокращении единовременной выплаты для участников специальной военной операции на Украине. Губернатор региона Василий Голубев объявил о том, что контрактники и добровольцы теперь будут получать по 100 тысяч рублей, вместо прежних 150 тыс. рублей.

В своем телеграм-канале, Голубев написал: «Подписал постановление о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области». Это решение затрагивает всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года.

Важно отметить, что данная выплата будет доступна не только новым контрактникам из Ростовской области, но и тем, кто участвовал в специальной операции с самого ее начала - с 24 февраля 2022 года, подчеркнул губернатор. Он также пояснил, что полный текст документа будет опубликован на официальном сайте правительства Ростовской области.

В прошлом году, власти приняли решение о выплате единовременной суммы в размере 150 тысяч рублей для мобилизованных граждан из Ростовской области, а позднее - для контрактников, служивших в именных подразделениях, добавил Голубев. Он предугадал возможные вопросы относительно разницы в размере выплаты и пояснил, что это решение основано на финансовых возможностях бюджета. Кроме того, губернатор заверил, что будут предприняты новые меры для поддержки бойцов и их семей.

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Напомним, что в ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату единовременной суммы в размере 195 тыс. рублей для контрактников на военной службе сроком от года. Однако в разных регионах могут устанавливаться собственные размеры единовременных выплат, отличные от федеральных стандартов.