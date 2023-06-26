Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
В сбитом Ил-22 было 10 человек — Пригожин пообещал родственникам погибших ₽ 50 млн
Почему был сбит самолет Ил-22 под Воронежем, а не Ил-18, и какая компенсация будет выплачена семьям погибших летчиков
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену

реклама

В Воронеже произошла трагическая катастрофа, в результате которой был сбит самолет Ил-22, а не Ил-18, как изначально сообщалось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эту информацию, добавив, что на борту находились 10 человек. Этот самолет не выполнял военные задачи, а служил для других целей. Ответив на вопросы о причинах сбития, Пригожин произнес фразу: «А дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал…».

Евгений Пригожин также заявил о намерении выплатить компенсацию в размере 50 миллионов рублей семьям погибших летчиков. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, сообщившая об этом в своем телеграм-канале, выразила свое возмущение происшедшим.

Ранее сообщалось о сбитых шести вертолетах и самолете Ил-18 во время мятежа, организованного структурами ЧВК «Вагнер». На борту Ил-18 также находилось не менее восьми человек. По разным данным, число погибших составляет от 13 до 20 военных, а также были утеряны шесть вертолетов — три Ми-8 МТПР, Ми-8, Ка-52 и Ми-35, а также самолет Ил-18.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Вчера Евгений Пригожин объявил о прекращении мятежа, объяснив свое решение несогласованными действиями и возможным проливанием русской крови. Он заявил, что за сутки ни один боец не пострадал. По данным EADaily, основатель ЧВК «Вагнер» разместил в своем телеграм-канале несколько аудиозаписей, в которых утверждал, что его подразделения нанесли удары. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны опровергло информацию о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости #пригожин #война #пригожин вагнер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Банки развернули курсы вниз: рубль окреп к доллару и евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
11
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
2
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
47
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
21
Военная техника замечена в центре столицы России
7
Выведенная из строя GPS-навигация привела ВСУ на минные поля и подставила под огонь ВС РФ
1
ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ
3
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
Пригожин уедет в Белоруссию, а бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракт с Минобороны - Песков
1
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
33
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
1
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
1
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
24
Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
76
Новый инструмент YouTube Aloud AI позволит дублировать ваши видео на другие языки
+
Google готовит ноутбуки премиум-класса Chromebook X на базе AMD и Intel
+
У России появится малогабаритная торпеда, способная поразить подводные беспилотники
+
В Украине к 2025 году построят завод по производству Bayraktar TB2
+
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
28
Очередная часть франшизы «Миссия невыполнима 7» демонстрирует отличные результаты
1

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
6
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
17
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
6
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
19
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена
4
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки
1
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+
Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"
+

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
00:00
Такую колонну за 30 мин не организуешь
Более 1000 единиц техники Вагнера двигалось на Москву 24 июня в нескольких колоннах
32Влад32
23:58
Пока Пригожин "мутил воду", погибли люди. За что? За его амбиции? Только не надо про то, что он для народа старался. Почитайте про его жизненный путь и задумайтесь.
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
ЮРА ОНИЩЕНКО
23:58
Уже более менее адекватная цена, но хотелось бы увидеть цену в $200
Стоимость Radeon RX 7600 упала до 250 долларов
seedkls
23:58
Ага. А в начале бахмутской мясорубки всушники держали город потому что в других направлениях уже под Кремлем.
Киев намекнул на возможность причастности Лукашенко к мятежу Пригожина
32Влад32
23:56
Ты прям все видел, все знаешь. Если нравится Пригожин, вступай в ЧВК и езжай в Африку.
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
32Влад32
23:52
Меня как то не вдохновляет ситуация, в которой мной будет руководить (командовать) начальник с большим уголовным прошлым, руководивший "солдатами удачи", по сути своей в большинстве авантюристами, акт...
Госдума готовит закон о дипфейках
overclockers
23:46
да и не было никакой бомбы, так, подожгли какие то тряпки
Более 1000 единиц техники Вагнера двигалось на Москву 24 июня в нескольких колоннах
Евгений Сом
23:44
И ты баран безмозглый так и не ответил, каким же боком в антарктиде возможен полярный день. Он же на вашей выдуманной плоской земле невозможен в принципе. Как ответишь или в очередной раз сольшься как...
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
Евгений Сом
23:42
ха ха ха ха ха Какое мышление, ты вообще о чем дурачок. У тебя как раз даже элементарного мышления нет, ты туп как пробка. Ребенок 5-ти лет умнее будет )))))) Плосколобый открою тебе секрет что ты мож...
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
Артём Николаев
23:33
Тема явно задолго готовилась, а бомба в лесу это лишь повод.
Более 1000 единиц техники Вагнера двигалось на Москву 24 июня в нескольких колоннах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем