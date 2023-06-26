Почему был сбит самолет Ил-22 под Воронежем, а не Ил-18, и какая компенсация будет выплачена семьям погибших летчиков

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В Воронеже произошла трагическая катастрофа, в результате которой был сбит самолет Ил-22, а не Ил-18, как изначально сообщалось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эту информацию, добавив, что на борту находились 10 человек. Этот самолет не выполнял военные задачи, а служил для других целей. Ответив на вопросы о причинах сбития, Пригожин произнес фразу: «А дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал…».

Евгений Пригожин также заявил о намерении выплатить компенсацию в размере 50 миллионов рублей семьям погибших летчиков. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, сообщившая об этом в своем телеграм-канале, выразила свое возмущение происшедшим.

Ранее сообщалось о сбитых шести вертолетах и самолете Ил-18 во время мятежа, организованного структурами ЧВК «Вагнер». На борту Ил-18 также находилось не менее восьми человек. По разным данным, число погибших составляет от 13 до 20 военных, а также были утеряны шесть вертолетов — три Ми-8 МТПР, Ми-8, Ка-52 и Ми-35, а также самолет Ил-18.

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Вчера Евгений Пригожин объявил о прекращении мятежа, объяснив свое решение несогласованными действиями и возможным проливанием русской крови. Он заявил, что за сутки ни один боец не пострадал. По данным EADaily, основатель ЧВК «Вагнер» разместил в своем телеграм-канале несколько аудиозаписей, в которых утверждал, что его подразделения нанесли удары. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны опровергло информацию о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК.