Более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер» двигалось накануне на Москву через Воронежскую область, включая танки, ракетные установки и грузовики.

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Более тысячи единиц техники Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» были замечены вчера, двигающимися в направлении Москвы через Воронежскую область. В составе этой мощной колонны находились танки, ракетные установки и грузовики.

Первая колонна, состоящая примерно из 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области незадолго до полуночи 24 июня. В ней были замечены 9 танков, 4 бронированных транспорта «Тигр», установка залпового огня «Град», пушка, а также десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей, сообщает телеграм-канал «База».

Вторая колонна, которая, по предварительным данным, насчитывала около 375 единиц техники, въехала в Воронежскую область примерно в 5 часов утра. Эта колонна направилась в сторону города Бутурлиновки, где расположен военный аэродром Минобороны.

Третья колонна, состоящая примерно из 100 единиц техники (включая три танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовики и легковые автомобили), прибыла в регион около 7 часов утра. Она следовала по трассе М-4 «Дон».

В 9 часов утра в область въехала четвертая колонна, численностью 212 единиц техники.

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Местные власти сообщают, что в области восстановлено автобусное сообщение по всем направлениям, и почти все рейсы выполняются по расписанию. Кроме того, с завтрашнего дня планируется восстановление дорог, на которых ранее были вырыты "противовагнеровские рвы" с целью остановить продвижение техники ЧВК.