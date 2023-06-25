реклама
Более тысячи единиц техники Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» были замечены вчера, двигающимися в направлении Москвы через Воронежскую область. В составе этой мощной колонны находились танки, ракетные установки и грузовики.
Первая колонна, состоящая примерно из 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области незадолго до полуночи 24 июня. В ней были замечены 9 танков, 4 бронированных транспорта «Тигр», установка залпового огня «Град», пушка, а также десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей, сообщает телеграм-канал «База».
Вторая колонна, которая, по предварительным данным, насчитывала около 375 единиц техники, въехала в Воронежскую область примерно в 5 часов утра. Эта колонна направилась в сторону города Бутурлиновки, где расположен военный аэродром Минобороны.
Третья колонна, состоящая примерно из 100 единиц техники (включая три танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовики и легковые автомобили), прибыла в регион около 7 часов утра. Она следовала по трассе М-4 «Дон».
В 9 часов утра в область въехала четвертая колонна, численностью 212 единиц техники.
Местные власти сообщают, что в области восстановлено автобусное сообщение по всем направлениям, и почти все рейсы выполняются по расписанию. Кроме того, с завтрашнего дня планируется восстановление дорог, на которых ранее были вырыты "противовагнеровские рвы" с целью остановить продвижение техники ЧВК.