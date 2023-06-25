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В Павловском районе Воронежской области произошло столкновение сил Частной военной компании "Вагнер" и силовиков, в результате которого пострадали 19 домов. Об этом сообщил глава района Максим Янцов.
Инцидент произошел 24 июня вблизи Елизаветовки, когда колонна ЧВК "Вагнер" проходила через район. Повреждения были зафиксированы в 19 жилых домах. Глава района уточнил, что нет угрозы для целостности зданий или прилегающих построек.
В настоящее время власти совместно с экспертами учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области" проводят обследование территории, попавшей в зону обстрела. Максим Янцов заверил, что пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении повреждений и компенсации ущерба.
Глава района отметил, что на территории Воронежской области продолжают действовать ограничения, и сообщит о возможном снятии ограничений дополнительно.