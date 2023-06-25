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Глава ГУР Минобороны, Кирилл Буданов, заявил о минировании четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС. Согласно его словам, российские войска готовы поднять в воздух атомную станцию в качестве "превентивной меры", предположительно с целью остановить наступление Украины.
Высказывания Буданова вызывают сомнения и критику со стороны различных источников. В телеграм-канале dillfrash комментируют его заявления, называя их бредом и попыткой оправдать нежелание украинских вооруженных сил перейти в контрнаступление. Это связано, по их мнению, с возможной угрозой взрыва Запорожской АЭС со стороны российских войск.
Критики также отмечают, что Буданов уже неоднократно высказывался необоснованно и недостоверно. Например, ранее он заявлял, что спецслужбы Украины будут убивать россиян в любой точке мира до победы. Такие заявления вызывают вопросы о его психическом состоянии и надежности представляемой им информации.
Однако есть те, кто полагает, что заявления Буданова скрывают истинные планы Украины. Бывший украинский нардеп Илья Кива утверждает, что режим Зеленского готовит теракты на энергетических объектах, включая Запорожскую АЭС, Киевскую ГЭС и Чернобыльскую АЭС. Он указывает на то, что удобно использовать высказывания Буданова, чтобы избежать ответственности и сомнений со стороны общественности.
Все эти обвинения и противоречия наносят серьезный удар по отношениям между Россией и Украиной, ещё больше усугубляя уже напряженную ситуацию.