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Новая группа, созданная для борьбы с преступностью в сфере криптовалюты, представляет собой сотрудничество различных организаций, включая отдел расследований национальной безопасности (HSI) штата Аризона, прокуратуру США, уголовный розыск Налоговой службы, Управление по борьбе с наркотиками и почтовую инспекцию. Целью этой группы является прекращение преступной деятельности, связанной с использованием криптовалюты, такой как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и кража личной информации.
Хотя пока что новая группа только начинает свою работу и ей предстоит сформировать свой штат и определить полномочия, остается вопрос, действительно ли она сможет сократить количество мошеннических действий. В последние годы наблюдается увеличение числа атак и краж средств на криптовалютных платформах, а также взломов протоколов децентрализованных финансовых систем.
Бюрократическая система часто предлагает создание новых структур и групп для борьбы с преступностью, но не всегда достигает ожидаемых результатов. Возможно, новая группа столкнется с тем же вызовом и потребует создания еще одной структуры. Насколько новая группа сможет преодолеть эти проблемы и достичь реальных результатов, покажет время.