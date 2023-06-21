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Crypto Banter: в отличие от биткоина альткоины ждёт ещё один спад
Специалисты платформы Crypto Banter считают, что спад на рынке альткоинов не завершён, и следующие недели могут быть неспокойными для монет с небольшой капитализацией
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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Аналитики платформы Crypto Banter выразили мнение о том, что рынок альткоинов продолжит свой спад, и следующие недели могут быть нестабильными для монет с небольшой капитализацией.

Некоторые альткоины, такие как Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Solana (SOL) и Cardano (ADA), были классифицированы SEC США как ценные бумаги, и это может повлечь за собой дополнительные риски для них.

В то время как биткоин (BTC), ведущая криптовалюта, смог восстановиться и превысить отметку в $27 000 после волнений, связанных с исками против Binance и Coinbase, рынок альткоинов до сих пор испытывает трудности. Многие альткоины понесли значительные потери, в среднем около 22%, а некоторые из них даже упали на 40%.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Согласно мнению Crypto Banter, рынок криптовалют будет продолжать испытывать давление. В настоящее время на крипторынке наблюдается общий рост, как свидетельствует CoinGecko, так как повышение курса биткоина до $27 400 потянуло большинство альткоинов и подтолкнуло их к росту.

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