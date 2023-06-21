Специалисты платформы Crypto Banter считают, что спад на рынке альткоинов не завершён, и следующие недели могут быть неспокойными для монет с небольшой капитализацией

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Аналитики платформы Crypto Banter выразили мнение о том, что рынок альткоинов продолжит свой спад, и следующие недели могут быть нестабильными для монет с небольшой капитализацией.

Некоторые альткоины, такие как Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Solana (SOL) и Cardano (ADA), были классифицированы SEC США как ценные бумаги, и это может повлечь за собой дополнительные риски для них.

В то время как биткоин (BTC), ведущая криптовалюта, смог восстановиться и превысить отметку в $27 000 после волнений, связанных с исками против Binance и Coinbase, рынок альткоинов до сих пор испытывает трудности. Многие альткоины понесли значительные потери, в среднем около 22%, а некоторые из них даже упали на 40%.

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Согласно мнению Crypto Banter, рынок криптовалют будет продолжать испытывать давление. В настоящее время на крипторынке наблюдается общий рост, как свидетельствует CoinGecko, так как повышение курса биткоина до $27 400 потянуло большинство альткоинов и подтолкнуло их к росту.