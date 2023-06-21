Сооснователь техгиганта Alibaba Джозеф Цай сменит Дэниэла Чжана на посту председателя совета директоров компании

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Джозеф Цай, сооснователь компании Alibaba, станет новым председателем совета директоров Alibaba, сменяя на этой должности Дэниэла Чжана. Изменения вступят в силу 10 сентября 2023 года. До своего назначения Цай занимал должность заместителя Чжана.

Цай также известен своей поддержкой криптовалют и цифровых активов. В 2021 году он признался в своей "любви к криптовалютам". Его венчурная фирма Blue Pool Capital была участником нескольких инвестиционных проектов, включая разработчика NFT-игр и проект The Sandbox.

Назначение Цая вызвало слухи о возможном смягчении ограничений для криптовалюты в Китае. Эти предположения подкрепляются публикацией "Белой книги по инновациям и развитию Web3" (2023), в которой технологию называют "неизбежной тенденцией для будущего развития интернет-индустрии".

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В мае 2023 года команда Avalanche договорилась о сотрудничестве с Alibaba Cloud для создания платформы с целью развертывания метавселенных, а Alibaba Cloud анонсировал запуск "блокчейн-лаборатории" в Японии для создания Web3-игр.