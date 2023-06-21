Специалисты из Finbold использовали PricePredictions, чтобы предсказать возможную стоимость криптовалюты SOL в середине лета

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Прогноз стоимости криптовалюты Solana (SOL) на 1 июля 2023 года составляет $15,84, по данным специалистов из Finbold, которые использовали инструмент PricePredictions для этого прогноза. Важно отметить, что это предсказание основано на анализе технических показателей, таких как индекс относительной силы (RSI), скользящие средние (MA), конвергенция-дивергенция (MACD) и полосы Боллинджера (BB).

Однако стоит отметить, что такие прогнозы не учитывают внешние факторы и риски, которые могут повлиять на цену Solana. В прошлом Solana столкнулась с некоторыми проблемами на криптовалютном рынке, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе судебных разбирательств с площадками Binance и Coinbase классифицировала токен как ценную бумагу.

The Solana Foundation не согласилась с этой классификацией и заявила, что Solana не является ценной бумагой. Такое разногласие между фондом и регулятором создало неопределенность в отношении статуса и регулирования Solana.

Стоит отметить, что временное прекращение поддержки торговли Solana некоторыми платформами, такими как Robinhood, после разбирательств с SEC, оказало сильное влияние на цену криптовалюты. Тем не менее, Solana все еще занимает место в ТОП-10 по рыночной капитализации, несмотря на эти сложности.

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Прогноз PricePredictions указывает на нисходящий тренд в стоимости Solana, однако для полной и точной оценки ситуации следует учитывать не только технические показатели, но и внешние факторы, такие как регуляторные вопросы и рыночные условия.