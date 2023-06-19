Разработчики блокчейна Flare Network запустили четвёртый по счёту этап раздачи криптовалюты, чтобы поощрить своих клиентов

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

реклама

Flare Network, ведущая компания в области разработки блокчейна, успешно запустила свой четвёртый этап раздачи криптовалюты, демонстрируя своё стремление поощрять и вознаграждать своих клиентов.

В соответствии с правилами данной акции, стартап предоставляет монеты Flare Network (FLR) тем пользователям, которые осуществили конвертацию своих активов FLR в токены Wrapped FLR (WFLR) и хранили их в течение не менее 23 дней. Каждые 100 WFLR компенсируются 11,0505 FLR, оцениваемыми в $0,16 в соответствии с текущим курсом.

Сотрудники Flare Network имеют план ежемесячных розыгрышей, продолжающийся до января 2026 года. Общая сумма вознаграждения составляет впечатляющие 1,3 миллиарда монет FLR, которые будут распределены среди участников криптосообщества. Подробные инструкции по программе поощрения владельцев криптовалюты доступны для ознакомления на их сайте.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

В январе 2023 года держатели XRP (XRP) получили привлекательные цифровые активы от Flare Network. Однако множество участников предпочли распродать эти монеты, что привело к резкому снижению их курса на почти 82%. Тем не менее, недавнее замедление данного нисходящего тренда вдохновляет владельцев FLR на надежду в отношении возможного роста стоимости данной виртуальной валюты.