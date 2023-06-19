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Flare Network, ведущая компания в области разработки блокчейна, успешно запустила свой четвёртый этап раздачи криптовалюты, демонстрируя своё стремление поощрять и вознаграждать своих клиентов.
В соответствии с правилами данной акции, стартап предоставляет монеты Flare Network (FLR) тем пользователям, которые осуществили конвертацию своих активов FLR в токены Wrapped FLR (WFLR) и хранили их в течение не менее 23 дней. Каждые 100 WFLR компенсируются 11,0505 FLR, оцениваемыми в $0,16 в соответствии с текущим курсом.
Сотрудники Flare Network имеют план ежемесячных розыгрышей, продолжающийся до января 2026 года. Общая сумма вознаграждения составляет впечатляющие 1,3 миллиарда монет FLR, которые будут распределены среди участников криптосообщества. Подробные инструкции по программе поощрения владельцев криптовалюты доступны для ознакомления на их сайте.
В январе 2023 года держатели XRP (XRP) получили привлекательные цифровые активы от Flare Network. Однако множество участников предпочли распродать эти монеты, что привело к резкому снижению их курса на почти 82%. Тем не менее, недавнее замедление данного нисходящего тренда вдохновляет владельцев FLR на надежду в отношении возможного роста стоимости данной виртуальной валюты.