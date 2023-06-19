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Santiment: Настроения трейдеров на крипторынке упали до пандемийных
Аналитики компании, изучающей поведение криптоинвесторов, Santiment отмечают, что настроения трейдеров обвалились до самого негативного уровня, который был отмечен в марте 2020 года
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Аналитики компании Santiment, специализирующейся на исследовании поведения криптоинвесторов, заметили, что трейдеры находятся в очень негативном настроении, достигнув самого низкого уровня с марта 2020 года. Это связано с падением цен на криптовалюту и возрастающими опасениями относительно ситуации с биржами Binance и Coinbase. Аналитики отмечают, что настроения трейдеров стали настолько негативными, как это было во время пандемии COVID-19, когда рынки переживали серьезный спад.

Весной 2020 года рынок цифровых активов сильно пострадал от влияния коронавируса, и за две недели курс биткоина снизился с $9000 до $5200.

Специалисты Santiment делают свои выводы на основе анализа соотношения положительных и отрицательных комментариев, а также количества публикаций, связанных с криптовалютами, в социальных сетях. Обычно, когда трейдеры настроены позитивно, цены достигают своих максимальных значений. А когда настроения становятся чрезмерно негативными, цены падают до минимальных уровней.

За последние семь дней цена биткоина снизилась на более 3,5%, что соответствует потере в $1000. В течение недели рынок переживал колебания, то растяжение, то снижение. Большую часть времени цена оставалась почти неизменной. На воскресенье, 18 июня, цена на первую криптовалюту в мире составляет около $26400.

Недавнее судебное преследование бирж Binance и Coinbase со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором площадки обвиняются в незарегистрированной продаже ценных бумаг, вызвало возмущение на рынке. Обе биржи потеряли примерно $4 млрд менее чем за неделю, согласно данным Nansen и Glassnode.





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