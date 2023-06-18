Исследователи аналитической компании Glassnode рассказали про коэффициент прибыльности потраченного выхода (SOPR) криптовалюты Bitcoin

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Специалисты аналитической компании Glassnode провели исследование коэффициента прибыльности потраченного выхода (SOPR) для криптовалюты Bitcoin, и в их отчете были представлены следующие выводы. На данный момент SOPR находится в режиме, ориентированном на прибыль, что означает, что основная часть участников рынка, осуществляющих транзакции с биткоином, получает прибыль от своих сделок. Однако, исследователи также отметили наличие признаков медвежьего рынка, что свидетельствует о возможной слабости рынка.

Показатели снижения SOPR указывают на то, что большинство участников рынка продает биткоины с пониженной прибыльностью или даже в убыток. Это может свидетельствовать о невозможности рынка вернуться к режиму, ориентированному на прибыль, и указывать на возможное ослабление рынка в будущем. Glassnode подчеркнули, что если ситуация изменится и рынок снова станет ориентирован на прибыль, это будет являться сигналом о силе рынка.

Важно отметить, что SOPR является опережающим индикатором, то есть он предсказывает изменения рынка еще до их фактического происшествия. Профессиональные инвесторы и трейдеры широко используют SOPR для определения ценовых экстремумов биткоина.

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Относительно текущих данных, курс биткоина на 17 июня 2023 года составляет $26 591, что представляет рост примерно на 4% за последние 24 часа. Общий объем предложения биткоинов на рынке оценивается в $515,83 млрд.