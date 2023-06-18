Пo cлoвaм инcaйдepa, кpупнeйший в миpe упpaвляющий aктивaми BlackRock близoк к пoдaчe зaявки нa биткoин-ETF (биpжeвoй фoнд)

13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

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Компания BlackRock, которая управляет большими суммами денег, планирует создать инвестиционный фонд, связанный с биткоином. Они будут использовать услуги Coinbase, известной криптовалютной платформы, для хранения активов фонда и определения цены биткоина. BlackRock начала сотрудничество с Coinbase, чтобы сделать криптовалюту доступной для профессиональных инвесторов.

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На данный момент неясно, будет ли фонд основан на текущих ценах биткоина или на будущих контрактах. Стоит отметить, что регулирующий орган, отвечающий за такие фонды в США, отклонял все заявки на создание фондов, связанных с текущими ценами биткоина, но одобрил несколько фондов, связанных с будущими контрактами на биткоин.