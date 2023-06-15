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Последние судебные иски, поданные SEC против крупных криптовалютных бирж в США, таких как Binance и Coinbase, вызвали значительную критику в криптосообществе. SEC утверждает, что эти биржи нарушили закон и требует, чтобы они несли ответственность за свои действия. На фоне этого негативного развития событий, некоторые компании ищут другие юрисдикции, в которых они могут продолжить свою деятельность.
Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), высказывает мнение, что Россия может стать дружественной для криптовалютных инвесторов. Он считает, что необходимо убедить правительство в том, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы стать одним из мировых центров для криптовалютных инвестиций.
Россия имеет потенциал стать таким центром, особенно в области майнинга Биткоина. Ситуация на американском рынке и исковые действия в отношении крупных бирж создают благоприятные условия для России, чтобы занять лидирующую позицию в цифровой экономике, в особенности через использование блокчейн-технологий в финансовой сфере.
Данные от Bloomberg в феврале 2022 года указывают на общий объем криптовалюты в российских кошельках в размере $214 млрд или 16,5 трлн рублей. В первом квартале 2023 года Россия стала вторым мировым лидером по мощности майнинга (1 ГВт). Минфин РФ обещает регулирование майнинга уже в этом году. Общее количество держателей криптовалюты в России составляет от 9 до 17 миллионов человек.
Однако, чтобы Россия действительно стала дружественной для криптоинвесторов, необходимо принять соответствующее законодательство.