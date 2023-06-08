Страны ЕС внедряют блокчейн для проверки данных об образовании и рабочей квалификации

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Страны Европейского союза шагнули вперед в цифровом пространстве, объединив усилия для использования технологии блокчейн в процессе проверки данных об образовании и рабочей квалификации своих граждан. В рамках сотрудничества между проектом EBSI VECTOR и поставщиком блокчейн-решений Protokol разрабатывается масштабируемое блокчейн-решение, которое позволит гражданам легко и безопасно подтверждать свои профессиональные достижения.

Главной целью этого совместного проекта является облегчение процесса подтверждения учетных данных граждан, таких как дипломы, квалификации и опыт работы, полученные в других странах ЕС. В настоящее время этот процесс является сложным и времязатратным, и благодаря внедрению блокчейн-технологии, он станет более эффективным и прозрачным.

Ожидается, что разработанное блокчейн-решение будет доступно для всех стран Евросоюза, обеспечивая цифровое взаимодействие между гражданами, органами власти и заинтересованными организациями. Цифровой кошелек, разработанный специально для учета и хранения цифровых данных граждан, будет обеспечивать безопасность и конфиденциальность при трансграничной проверке документов.

Генеральный директор Protokol, Ларс Ренсинг, выразил уверенность в положительном долгосрочном влиянии этого сотрудничества на общество. Он подчеркнул, что блокчейн-решения предоставляют европейским гражданам возможность реализовать свой потенциал, а использование технологии блокчейн в образовательной и рабочей сферах значительно облегчит международную мобильность.

В мае текущего года Европейский совет завершил процедуру согласования законодательства о регулировании рынка криптоактивов (MiCA) и внес поправки в ряд правил и директив, связанных с применением нового законодательства в странах ЕС. Этот шаг подтверждает стремление Европейского союза к развитию цифровых инноваций и обеспечению безопасного использования технологии блокчейн.

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Внедрение блокчейн-решения для проверки данных об образовании и рабочей квалификации принесет множество преимуществ. Во-первых, оно значительно сократит временные затраты, связанные с процессом подтверждения документов, что облегчит международную мобильность и обмен профессиональным опытом. Во-вторых, блокчейн-технология обеспечит прозрачность и надежность данных, что поможет предотвратить подделку и манипуляцию информацией о квалификации и образовании граждан. Это повысит доверие к системе подтверждения данных и облегчит процесс трудоустройства и признания квалификации в разных странах Евросоюза.