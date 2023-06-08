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Несмотря на нестабильность на рынке криптовалют, Ethereum (ETH) может ожидать положительное ценовое движение. Согласно последнему исследованию и прогнозу искусственного интеллекта, разработанному экспертами, Ethereum вполне вероятно будет торговаться по средней цене $1956,92 к 30 июня 2023 года.
Алгоритмы машинного обучения, использующие такие показатели, как полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и другие, предсказывают рост Ethereum на 5% от текущей стоимости. Это обнадеживающая новость для инвесторов и участников рынка, которые могут видеть потенциальные возможности для роста своих инвестиций.
Согласно техническому анализу на популярном сайте TradingView, однодневные индикаторы также подтверждают оптимистическую перспективу Ethereum. Осцилляторы указывают на "нейтральный" диапазон на уровне 8, а скользящие средние (MA) предлагают покупку на уровне 12. Эти сигналы могут быть интерпретированы как поддержка роста цены Ethereum в ближайшем будущем.
Кроме того, стоит отметить, что в сети Ethereum наблюдается значительная активность криптокитов. Некоторые крупные инвесторы уже распределили более 1,6 миллиона ETH, что свидетельствует о доверии к потенциалу этой криптовалюты.
Суммируя все эти данные и прогнозы, можно заключить, что на Ethereum стоит обратить внимание. Предстоящий июньский месяц может принести положительные сдвиги в цене этой криптовалюты.