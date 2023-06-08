Алгоритмы машинного обучения прогнозируют рост Ethereum и его торговую цену к концу июня 2023 года

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

Несмотря на нестабильность на рынке криптовалют, Ethereum (ETH) может ожидать положительное ценовое движение. Согласно последнему исследованию и прогнозу искусственного интеллекта, разработанному экспертами, Ethereum вполне вероятно будет торговаться по средней цене $1956,92 к 30 июня 2023 года.

Алгоритмы машинного обучения, использующие такие показатели, как полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и другие, предсказывают рост Ethereum на 5% от текущей стоимости. Это обнадеживающая новость для инвесторов и участников рынка, которые могут видеть потенциальные возможности для роста своих инвестиций.

Согласно техническому анализу на популярном сайте TradingView, однодневные индикаторы также подтверждают оптимистическую перспективу Ethereum. Осцилляторы указывают на "нейтральный" диапазон на уровне 8, а скользящие средние (MA) предлагают покупку на уровне 12. Эти сигналы могут быть интерпретированы как поддержка роста цены Ethereum в ближайшем будущем.

Кроме того, стоит отметить, что в сети Ethereum наблюдается значительная активность криптокитов. Некоторые крупные инвесторы уже распределили более 1,6 миллиона ETH, что свидетельствует о доверии к потенциалу этой криптовалюты.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Суммируя все эти данные и прогнозы, можно заключить, что на Ethereum стоит обратить внимание. Предстоящий июньский месяц может принести положительные сдвиги в цене этой криптовалюты.