Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выдвинул инновационное предложение относительно амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от нацистских захватчиков, передает БелТА. Лидер республики подчеркнул необходимость уникального подхода к данному акту помилования, отличного от предыдущих. Обращаясь к министру внутренних дел Ивану Кубракову, Лукашенко подчеркнул важность изучения предыдущих амнистий для избежания ошибок.

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Президент отметил, что в свете памятной даты следует более внимательно рассмотреть категории осужденных, особенно женщин с детьми, а также другие уязвимые группы. "Необходимо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - подчеркнул Лукашенко.

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Последний случай амнистии в Белоруссии отмечен в декабре 2022 года по инициативе президента в связи с Днем народного единства.