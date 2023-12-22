США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

В свете нарастающей напряженности в регионе Красного моря США предпринимают значительные шаги для поддержания стабильности. По информации из газеты The Times, военные источники в Пентагоне сообщили о развертывании американского военного арсенала в этом регионе, что является самым крупным таким шагом за последние десятилетия.

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По словам источников, атаки хуситов с использованием беспилотников и крылатых ракет стали повседневным явлением, которое Вашингтон рассматривает как попытку провокации для вызова военного ответа. За последние две недели США вложили значительные средства в предотвращение эскалации конфликта, потратив десятки миллионов долларов.

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Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции "Страж процветания", направленной на защиту гражданских судов в южной части Красного моря и Аденского залива от атак хуситов. Эти меры предпринимаются с целью предотвратить дальнейшие провокации и предостеречь от возможной эскалации кризиса в регионе.