Росгвардия рассказала о задержании десятков пособников ВСУ в новых регионах

В течение последнего месяца маневренные группы Росгвардии успешно выявили и задержали несколько десятков пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Эти результаты стали возможными благодаря оперативной деятельности мобильных подразделений, которые осуществляют круглосуточный патруль и контроль в различных регионах России с целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

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Маневренные группы регулярно проводят проверки автотранспорта, досматривают жилые сектора и патрулируют дороги, что позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске. В результате их действий было осуществлено задержание пособников, предположительно связанных с ВСУ.

Важно отметить, что благодаря усилиям маневренных групп удалось изъять из незаконного оборота значительное количество боеприпасов и вооружения. Эти успехи в обеспечении безопасности подчеркивают эффективность деятельности Росгвардии в предотвращении потенциальных угроз и поддержании стабильности в новых регионах страны.

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Кроме того, 20 декабря в Луганской народной республике росгвардейцы обнаружили схрон, содержащий иностранное оружие, что дополнительно подчеркивает необходимость и успешность проведения подобных операций в целях обеспечения национальной безопасности.