Оценены потери иностранных компаний от ухода с российского рынка

После начала специальной военной операции в России иностранные компании, которые решили покинуть рынок, столкнулись с колоссальными финансовыми потерями, превышающими 103 миллиарда долларов, по оценке The New York Times. Газета выделяет, что такой отток крупных западных компаний превратился в неожиданную выгоду для российской элиты и самого государства.

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Анализ материала также указывает на то, что, несмотря на отток некоторых компаний, большинство иностранных корпораций предпочли остаться в России, избегая риска потери многомиллиардных инвестиций, вложенных в страну за последние десятилетия.

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Статья подчеркивает заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранный бизнес проявляет интерес к работе на российском рынке, несмотря на давление со стороны чиновников западных стран. Путин также сообщил, что с марта 2022 года по ноябрь 2023 года число иностранных компаний, активно действующих в России, увеличилось почти на 1,5 тысячи.