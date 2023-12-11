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ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Российские военные успешно предотвратили три попытки смены позиций Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, приблизившись к Золотой Ниве и Новодонецкому. Информацию об этом предоставил начальник пресс-центра группировки "Восток", Александр Гордеев, в беседе с РИА Новости.

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Подчеркнув активность оборонительных действий, он отметил, что артиллерийским огнем были эффективно предотвращены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районах Золотой Нивы и Новодонецкого. Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по временным базам этой бригады в Урожайном, а также по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

В рамках отдельных налетов российская авиация провела точные удары по местам сосредоточения живой силы и техники украинской армии в районе Парасковиевки, подчеркнул Гордеев.

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Ранее было объявлено, что российские военнослужащие пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении. Также была сорвана смена позиций двух бригад Вооруженных сил Украины в этом же направлении. В ходе операции 5 декабря, при совместных действиях штурмовой и армейской авиации, успешно поражены живая сила и техника 102-й бригады территориальной обороны украинской армии в районе Приютного.

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