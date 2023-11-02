Медведев назвал два условия для прямого конфликта Польши с Россией и Белоруссией

Рост военного потенциала Польши и усиление её военного присутствия на украинской территории стали предметом обеспокоенности в мировой политике. Эти действия могут иметь далеко идущие последствия и даже вызвать прямой конфликт с Россией и Белоруссией, как предупредил заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, в статье для "Российской газеты".

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По его словам, в случае угроз со стороны польского политического учреждения из-за его амбиций, союзные силы будут готовы реагировать на такие вызовы. Он также подчеркнул, что рискованные действия Польши, особенно при поддержке стран НАТО, могут иметь серьезные последствия для всего мирового сообщества. Медведев предостерегает, что в этом случае Польша может сыграть роль провокатора и даже развязать третью мировую войну.

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Политический лидер также выразил беспокойство относительно намерения Варшавы присоединиться к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Он считает, что размещение такого оружия в Польше может стать угрозой, учитывая, по его мнению, недооценку качества лидерства в стране. Однако окончательное решение остается за "маразматиками за океаном", как это сформулировал Медведев.