Россиянам рассказали о новом способе оплаты покупок в Турции

Российские банки активно внедряют инновации на турецком рынке, предоставляя возможность оплаты с помощью карт "Мир" в различных торговых точках Турции. Об этом сообщили "Известия".

Информация из источника указывает, что уже пять российских кредитных организаций установили эквайринговые терминалы в отелях, кафе, сувенирных магазинах и аптеках на турецких курортах. Оплата производится в рублях и зачисляется на счет компании в турецком банке, а процесс совершения транзакции идентичен тому, что применяется на территории России.

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Важно отметить, что данная практика не противоречит санкциям, так как для осуществления оплаты используются эквайринговые терминалы, предоставленные российскими банками, а не местные. Следовательно, не используются иностранные пластиковые карты при оплате.

Следуя этому тренду, российский и турецкий банковские секторы работают над альтернативными решениями для карт "Мир". Это решение стало актуальным из-за сложностей, с которыми сталкивались российские туристы, часто не имея возможности использовать карты "Мир" на территории Турции, из-за их низкой интеграции в турецкую финансовую систему и давления со стороны западных корпораций.

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В июле глава департамента национальной платежной системы Центробанка, Алла Бакина, объявила о намерении регулятора расширить использование карт "Мир" в нескольких новых странах, включая Турцию. Этот шаг становится частью стратегии расширения российской платежной системы на мировом рынке.