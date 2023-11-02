Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Банки РФ начали устанавливать терминалы для оплаты картами «Мир» в Турции
Россиянам рассказали о новом способе оплаты покупок в Турции

реклама

Российские банки активно внедряют инновации на турецком рынке, предоставляя возможность оплаты с помощью карт "Мир" в различных торговых точках Турции. Об этом сообщили "Известия".

Информация из источника указывает, что уже пять российских кредитных организаций установили эквайринговые терминалы в отелях, кафе, сувенирных магазинах и аптеках на турецких курортах. Оплата производится в рублях и зачисляется на счет компании в турецком банке, а процесс совершения транзакции идентичен тому, что применяется на территории России.

реклама

Важно отметить, что данная практика не противоречит санкциям, так как для осуществления оплаты используются эквайринговые терминалы, предоставленные российскими банками, а не местные. Следовательно, не используются иностранные пластиковые карты при оплате.

Следуя этому тренду, российский и турецкий банковские секторы работают над альтернативными решениями для карт "Мир". Это решение стало актуальным из-за сложностей, с которыми сталкивались российские туристы, часто не имея возможности использовать карты "Мир" на территории Турции, из-за их низкой интеграции в турецкую финансовую систему и давления со стороны западных корпораций.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В июле глава департамента национальной платежной системы Центробанка, Алла Бакина, объявила о намерении регулятора расширить использование карт "Мир" в нескольких новых странах, включая Турцию. Этот шаг становится частью стратегии расширения российской платежной системы на мировом рынке.

#новости #новости 3080 ti
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
18
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
51
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
18
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
7
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
6
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
2
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
17
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
2
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
10
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
2
Qualcomm представила первые тесты Snapdragon X Elite против Intel, AMD и Apple
3
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
4
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
4

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
107
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
14
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
19
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
9
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
10

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
16:49
А чо сам то пройтись не можешь?
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
OgoGoLog
16:48
Отдельная просьба прихлопнуть Ивана Горыныча. Тупо копипаста 3-4 фраз и использование x-вордов, коих использовать нельзя (ведь так?). У него это такой странный способ "казаться не украинцем", как я по...
Песков призвал Киев быстрее осознать абсурдность идеи военной победы над РФ
Дмитрий
16:48
У меня как не было так и нет. кто пишет скрипты антирекламы только поржут над гугл и скрипт перепишут гугл очень ленивые в этом плане. чтобы что то делать
Google расширяет функции обнаружения блокировщиков рекламы на YouTube
pOdOnOg
16:48
Я конечно не математик, но получить 60 ,а возвращать 95 это как-то верх наглости. Не?...
Apple по ошибке отправила популярному блогеру 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max на 9 млн рублей
Иван Кузнецов
16:45
Это последний резерв вийсково повитряных сыл Украйины! 😁
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Umid Xaydarov
16:44
я вам давно писал что его забанить надо. так как он спамит ctrl v + ctrl c . нету своего мнения. когда ему начинают аргументировано обосновывать он википедией спамит. мы патриоты не кидаем ссылки а св...
Песков призвал Киев быстрее осознать абсурдность идеи военной победы над РФ
OgoGoLog
16:34
Украина всегда контролирует 100% своей территории, т.к. то, что Украина не контролирует - не является её территорией. А уж эти 100% меняются каждый день. Вот в октябре во время великого контрнахрюка п...
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Алексей Кожухарев
16:29
Новое - хорошо забытое старое, кукурузники - рус фанер сразу вспомнил!
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Михаил Barash Андреев
16:28
Будь умнее, профессиональнее, формулируй прочитанное своими словами.
Песков призвал Киев быстрее осознать абсурдность идеи военной победы над РФ
Вячеслав Эрин
16:26
очередной высер. игра создавалась не один год. 4000 серии и года нет. Мощности выходят по развитию, возможности. а обуздали технологию так и выпускают. никто не заставляет вас включать апскейлы и Рт. ...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем