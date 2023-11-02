В США заявили о всплеске инакомыслия из-за поддержки Израиля

Американские дипломаты столкнулись с разногласиями по вопросу поддержки Израиля, выразив недовольство решениями президента США Джо Байдена. Внимание общественности обратило на себя возросшее недовольство в дипломатическом сообществе, где многие представители американской дипломатии чувствуют шок и удивление по поводу того, как Вашингтон предоставил Израилю весьма широкие полномочия для начала крупномасштабной военной операции в секторе Газа, сопровождавшейся серьезными человеческими потерями.

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Некоторые нынешние и бывшие чиновники утверждают, что нынешние внутренние конфликты в Вашингтоне представляют собой одну из наиболее серьезных проблем, с которыми они сталкивались.

Аарон Дэвид Миллер, бывший эксперт Государственного департамента по арабо-израильским переговорам, сказал, что "за 25 лет работы в Государственном департаменте я никогда не видел ничего подобного".

Администрация президента Байдена, несмотря на продолжение поставок оружия Израилю и отклонение призывов к прекращению военных действий, поддерживает проведение кратковременных "гуманитарных пауз". Кроме того, американским чиновникам удалось оказать давление на Израиль, чтобы восстановить поставки воды в сектор Газа.

Информированные источники утверждают, что сложно оценить, насколько негативные реакции дипломатов и сотрудников служб безопасности, включая публичное выражение недовольства, повлияли на изменение политической линии.

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На политическом мероприятии в Миннеаполисе президент Байден призвал Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС приостановить часть боевых действий с целью дать возможность освободить пленников, находящихся в заложниках у боевиков в секторе Газа, вместо полного прекращения огня.