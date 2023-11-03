Япония сбросит больше воды с «Фукусимы»

Япония приступила к третьему этапу сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции "Фукусима-1". Эту информацию сообщает мировое информационное агентство France24.

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В рамках третьего этапа планируется выпустить в океан 7,8 тысяч тонн воды, ранее использовавшейся для охлаждения расплавленных реакторов. Оператор АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO) подчеркивает, что этот объем жидкости будет сбрасываться в океан постепенно, и весь процесс займет около 17 дней.

Второй этап сброса воды с "Фукусимы-1" начался в октябре. Так же, как и в ходе первого этапа, было выпущено 7,8 тысяч тонн жидкости. Ежедневно в океан направлялось не более 460 тонн воды с расстояния приблизительно в один километр от берега.

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Ранее руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Алексей Байталюк, отмечал, что сброшенная с японской АЭС вода может достигнуть российских вод через семь лет. Важно отметить, что данная жидкость не проникает непосредственно в российские реки.