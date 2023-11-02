Стало известно о планах Путина на День народного единства

Президент России, Владимир Путин, уже в эту субботу, 4 ноября, планирует принять участие в торжествах, посвященных Дню народного единства, и в рамках этой церемонии он намерен возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Эту информацию раскрыл официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, в сообщении агентства ТАСС.

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Следует отметить, что в 2022 году Владимир Путин уже принимал участие в подобной церемонии, сопровождая представителей молодежных и волонтерских организаций в процессе возложения цветов к памятнику Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, находящемуся на Красной площади. Также в этот день президент России посетил выставку с названием "Украина. На переломах эпох".

Ранее, выражая свое мнение, Владимир Путин подчеркивал, что начало XVII века ставило Россию на грани потери суверенитета, но благодаря объединенным усилиям народа в ополчении под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, страна смогла сохранить свою независимость и отразить иностранные интервенты. Президент подчеркивает, что эта история до сих пор вдохновляет своим патриотизмом и силой.

Памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной площади в 1818 году, символизирует важные события и победу во время Второго народного ополчения 1612 года, а также завершение Смутного времени и изгнание польских интервентов из России.

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