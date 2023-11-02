Число удерживаемых в Газе заложников достигло 242

В секторе Газа продолжает нарастать число лиц, находящихся в плену. По последним данным, их количество достигло 242 человек. Эту информацию распространил ТАСС, ссылаясь на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

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"Мы доложили семьям 242 похищенных граждан", - прокомментировал Хагари на утреннем брифинге.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что 7 октября, в первый день атаки со стороны ХАМАСа на Израиль, в происшествии приняли участие три тысячи боевиков. Важно отметить, что в этом подсчете учитывались исключительно вооруженные боевики, исключая мирных жителей сектора Газа, которые позднее пересекли границу через проломанный забор.

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Согласно информации, полученной от МИДа России, в секторе Газа находятся от пяти до шести граждан России, находящихся в плену. "Сегодня уже можно говорить о не двух, а о пяти или, возможно, даже шести гражданах России, предположительно, удерживаемых там", - подчеркнул Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле.