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NataVd
Bild: Россия применяет дроны для рассекречивания позиций ВСУ
В Германии рассказали об огромной опасности для ВСУ со стороны России

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Силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за использования российских беспилотных аппаратов, которые разоблачают военные маневры страны. Эту информацию предоставил известный немецкий журналист Юлиан Репке в своем репортаже для Bild.

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Беспилотники ZALA с хорошей или средней дальностью полета, используемые российской армией, внедряются на украинскую территорию, обнаруживая и раскрывая позиции вооруженных сил Украины и передавая данные в режиме реального времени.

Журналист подчеркнул, что особенно тревожно то, что российские дроны не только проникают на украинскую территорию, но и мгновенно предоставляют информацию о текущей обстановке на передовой линии.

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Ранее Юлиан Репке отметил, что Европейский союз (ЕС) оказался бессилен перед Россией, несмотря на санкции, принятые в отношении этой страны. Он подчеркнул, что санкции могут оставаться скорее формальным шагом, поскольку более десятка стран ЕС зависят от поставок урана из России.

#новости
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