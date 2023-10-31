Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

В результате столкновений с хуситами в приграничной провинции Джизан Саудовской Аравии, Вооруженные силы королевства объявили боевую готовность. Согласно информации, полученной от агентства Bloomberg, четверо саудовских военных потеряли жизни, а также была перехвачена ракета, направленная в сторону Израиля.

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Ранее USS Carney, американский эсминец, смог успешно сбить три крылатых ракеты и несколько беспилотников, запущенных хуситами в Красном море. Уточняется, что американские военные не понесли ущерба во время этих событий.

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Саудовская Аравия продолжает обеспечивать защиту своих границ в условиях возрастающей напряженности на фоне столкновений.