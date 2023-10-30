В России расширят контроль за выводом денег за рубеж

Российский бизнес будет подвергнут более строгому надзору с целью предотвращения вывода средств за рубеж и налоговых уклонений. Источником информации является Forbes.

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Агентства ужесточат мониторинг внутригрупповых сделок, совершаемых компаниями с целью избежания уплаты налогов. Кроме того, планируется расширение критериев, позволяющих классифицировать иностранные компании как взаимозависимые с российскими, снижая уровень иностранной доли в капитале с 25% до 10%.

Фирмы могут использовать трансфертное ценообразование для определения цен на внутригрупповые сделки, особенно те, которые имеют сумму более миллиарда рублей и совершаются между взаимозависимыми контрагентами. Для таких сделок требуется уведомление налоговых органов и предоставление документации для подтверждения соответствия рыночным ценам.

Эти меры призваны увеличить сбор налогов и противостоять выводу налоговой базы за рубеж. Директор по оказанию услуг ТЦО Б1 Группы, Юрий Михайлов, поясняет, что законопроект также направлен на борьбу с перетоком налоговой базы в условиях ужесточенного обмена информацией между российскими и западными налоговыми органами.

Для предотвращения вывода налоговой базы за рубеж предлагается ужесточить наказания за несоблюдение требований отчетности, что приведет к пятикратному увеличению размеров штрафов.

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Замглавы Минфина, Алексей Сазанов, не исключает увеличения сборов по налогу на сверхприбыль, который российские компании должны уплатить до 28 января 2024 года. Эти сборы могут превысить запланированные 300 миллиардов рублей на 15 миллиардов рублей. Предприятия также имеют возможность сократить платежи вдвое, уплатив налог с 1 октября по 30 ноября 2023 года.