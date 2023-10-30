Спикер Палаты представителей США предпочел помощь Израилю поддержке Украины

На этой неделе в Палате представителей Конгресса США готовят законопроект о выделении средств Израилю в ответ на срочную потребность в финансировании. Это решение было объявлено спикером Майком Джонсоном, ответившим на призыв президента США Джо Байдена о совместной финансовой помощи Израилю и Украине, согласно информации, полученной из источника Reuters.

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"Сегодня в мире происходит множество событий, требующих нашего внимания, и мы не забудем о них. Но на данный момент ситуация в Израиле требует особого внимания, и мы обязаны поддержать эту инициативу до конца", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что аналогичный законопроект разрабатывается представителями Республиканской партии в Сенате США, и это предложение, как он считает, получит поддержку обеих политических партий.

Ранее новый спикер Палаты представителей призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на Израиль и Украину, а также потребовал, чтобы Белый дом представил отчет о расходах на помощь Киеву. Джонсон выразил убеждение в том, что американская администрация должна ясно представить свой план дальнейших шагов по вопросу Украины.

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