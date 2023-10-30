Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в российском регионе

В Якутии произошла аварийная посадка вертолета Ми-2. Сообщение о случившемся поступило от источника, близкого к событию, в понедельник, 30 октября. По данным телеканала РЕН ТВ, все обстоятельства инцидента находятся в процессе выяснения.

реклама

По информации Telegram-канала "112", инцидент привел к травмам двух из пятерых пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Пока что официальные представители властей Республики Саха воздерживаются от комментариев относительно произошедшего.

В отдельном случае, в Красноярске, авиарейс "Боинг 777-300" вынужденно приземлился из-за инцидента с неадекватным пассажиром. Мужчина в возрасте 32 лет, служивший в десантно-штурмовой бригаде Приморских частей, попытался взломать "пассажирскую дверь" самолета и даже попытался проникнуть в кабину пилотов.





рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



