В ООН заявили об угрозе геноцида в секторе Газа

В секторе Газа возрастает уровень тревожности из-за действий Израиля, которые вызывают серьезные опасения экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с возможностью преступлений против человечности. Согласно данным ООН, Израиль продолжает проводить операции в регионе, сопровождаемые эскалацией арестов и насилия на Западном берегу, что увеличивает риск возможных серьезных нарушений прав человека в отношении палестинского народа.

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Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, призвал к немедленным усилиям по достижению двухнедельного гуманитарного перемирия между Израилем и Газой с целью уменьшения насилия и страданий среди мирного населения.

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Кроме того, ЦАХАЛ, израильская армия, сообщила о 20 ракетных атаках со стороны Ливана, что дополнительно усугубляет напряженность в регионе.