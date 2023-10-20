ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива

Вооруженное крыло исламистской группировки ХАМАС объявило о ракетных атаках на Тель-Авив в ответ на налеты Израиля на гражданские объекты в секторе Газа. Эту информацию опубликовали в своем Telegram-канале.

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Эти события подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщив, что в Тель-Авиве и по центру страны были активированы сирены предупреждения о ракетных атаках.

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно подготовили обращение к ООН, выразив обеспокоенность в связи с палестино-израильским конфликтом, в котором применение силы с обеих сторон было охарактеризовано как нарушение международного права. Эту информацию можно найти в документах, опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

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