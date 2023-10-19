В Дании рассказали о секретных планах по конфликту на Украине

Ларс Расмуссен, глава МИД Дании, раскрыл секретные стратегии для урегулирования конфликта на Украине в разговоре с российскими комедийными актерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за африканского политика. Эта запись разговора была размещена в социальной сети "ВКонтакте".

реклама

Расмуссен утверждает, что существуют скрытые планы, ориентированные на обеспечение национальной безопасности, в которых возможен обмен украинскими территориями. Он признает, что это может повлечь за собой значительные последствия для мировой обстановки.

Министр также оценил, что контрмеры Вооруженных сил Украины развиваются менее успешно, чем ожидалось, и предположил, что власти Украины скоро могут выразить готовность к началу переговоров.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее МИД Финляндии начал расследование этого разговора, в котором участвовала глава ведомства Элина Валтонен. В ходе беседы она также обсудила контратаки и рассмотрела вопрос о размещении ядерного оружия на территории Финляндии.