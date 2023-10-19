Госдума одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Госдума одобрила законопроект о наказании за распространение ложной информации о добровольцах Росгвардии. Этот документ, принятый в первом чтении, внес изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях России. Новые поправки предусматривают штрафы и сроки лишения свободы для тех, кто распространяет дезинформацию о российских Вооруженных силах.

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Согласно новым нормам, лица, распространяющие фейки о добровольцах Росгвардии, могут быть оштрафованы на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также приговорены к исправительным работам сроком до года или принудительным работам сроком до трех лет. В случае тяжких последствий, наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

Для дискредитации участников добровольческих формирований Росгвардии, предусмотрены штрафы от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет. Максимальное наказание по административной статье составляет 1 миллион рублей.

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Этот законопроект стал частью широкого пакета мер, касающихся добровольческих формирований Росгвардии. В решении поддержать эту инициативу депутаты Госдумы рассматривают роль Росгвардии, активно участвующей в спецоперациях, охране границы и борьбе с терроризмом. Согласно депутату Александру Хинштейну, логично расширить полномочия этого ведомства, включая возможность иметь в своем составе добровольцев, аналогично Минобороны.