Российскую станцию «Аргус-Антифурия» превратили в обнаружитель дронов

Мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" получила современное обновление, которое позволяет ей эффективно выявлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Этот значительный шаг в развитии станции был представлен специалистами из НПО "Кайсант" согласно информации, предоставленной ТАСС.

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Согласно предоставленной информации, модернизированный "Аргус-Антифурия" способен обнаруживать дроны и передавать необходимые сигналы оператору для управления ими. Это улучшение прошло по запросу военных специалистов, участвующих в особых военных операциях, и в настоящее время станция введена в промышленное производство.

Представители НПО подчеркивают, что данное усовершенствование значительно упростит работу оператора. Ранее операторам приходилось использовать дополнительное оборудование для определения положения дронов, что ограничивало их действия. Современная модернизация позволяет операторам эффективно контролировать дроны, находясь в более защищенных условиях.

"Аргус-Антифурия" весит 18 килограммов и способен подавить большинство известных беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА самолетного типа, на расстоянии до двух километров.

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Это обновление представлено в контексте разработки комплекса "Лодырь" генеральным директором Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Этот комплекс способен отвлекать системы радиоэлектронной борьбы противника при использовании FPV-беспилотников.