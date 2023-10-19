ФСБ предостерегла от госизмены собиравшихся воевать за ВСУ россиян

В Волгограде ФСБ вынесла предупреждение двум россиянам, собиравшимся присоединиться к украинским вооруженным силам (ВСУ). Об этом сообщает канал "Говорит Москва" в Telegram.

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По информации оперативных служб, выявлено, что указанные мужчины установили связь с представителями украинских спецслужб и выразили готовность принять украинское гражданство с целью присоединения к ВСУ. Они также проявили интерес к преимуществам, доступным военнослужащим на Украине.

ФСБ напомнила этим гражданам о возможных юридических последствиях их действий, отметив, что они могут быть расценены как предательство государства.

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Подобные события происходят в контексте предотвращения попыток россиян вступить в различные военные организации, включая случай в Республике Адыгея 18 сентября.