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В Волгограде ФСБ вынесла предупреждение двум россиянам, собиравшимся присоединиться к украинским вооруженным силам (ВСУ). Об этом сообщает канал "Говорит Москва" в Telegram.
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По информации оперативных служб, выявлено, что указанные мужчины установили связь с представителями украинских спецслужб и выразили готовность принять украинское гражданство с целью присоединения к ВСУ. Они также проявили интерес к преимуществам, доступным военнослужащим на Украине.
ФСБ напомнила этим гражданам о возможных юридических последствиях их действий, отметив, что они могут быть расценены как предательство государства.
Подобные события происходят в контексте предотвращения попыток россиян вступить в различные военные организации, включая случай в Республике Адыгея 18 сентября.