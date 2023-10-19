На Украине одобрили бюджет с рекордным дефицитом

Депутаты Верховной Рады Украины утвердили проект государственного бюджета на 2024 год, при этом бюджет оказался с высоким дефицитом и значительными расходами. Эту новость передает информационный портал Obozrevatel.

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За принятие законопроекта проголосовали 285 парламентариев. По официальным данным, основной вызов бюджета заключается в значительном финансовом дефиците, который, по прогнозам, может быть покрыт только с помощью международной поддержки.

Планируемые доходы бюджета оцениваются в размере 1,746 триллиона гривен, в то время как расходы составляют 3,308 триллиона гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил 1,59 триллиона гривен.

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Ранее глава Министерства финансов Украины, Сергей Марченко, подчеркнул, что страна не имеет возможности отказаться от внешней финансовой поддержки и должна продолжать зависеть от международных финансовых источников для пополнения государственного бюджета.