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Депутаты Верховной Рады Украины утвердили проект государственного бюджета на 2024 год, при этом бюджет оказался с высоким дефицитом и значительными расходами. Эту новость передает информационный портал Obozrevatel.
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За принятие законопроекта проголосовали 285 парламентариев. По официальным данным, основной вызов бюджета заключается в значительном финансовом дефиците, который, по прогнозам, может быть покрыт только с помощью международной поддержки.
Планируемые доходы бюджета оцениваются в размере 1,746 триллиона гривен, в то время как расходы составляют 3,308 триллиона гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил 1,59 триллиона гривен.
Ранее глава Министерства финансов Украины, Сергей Марченко, подчеркнул, что страна не имеет возможности отказаться от внешней финансовой поддержки и должна продолжать зависеть от международных финансовых источников для пополнения государственного бюджета.