Иммунолог высказался о вероятности тройной эпидемии в России

В России ожидаются несколько последовательных волн вирусных инфекций, однако тройная эпидемия маловероятна, утверждает врач-иммунолог Владимир Болибок. Он выразил свое мнение в интервью для «Ленты.ру».

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Сначала было объявлено, что в текущем респираторном сезоне российские медики готовятся к тройной эпидемии, включающей сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Эту информацию предоставила Елена Эсауленко, завкафедра инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ.

Врач Болибок объяснил, что тройная эпидемия подразумевает одновременное увеличение заболеваемости тремя различными вирусами. Тем не менее, он выразил сомнение в вероятности такой ситуации в этом сезоне.

Болибок отметил, что подъем коронавирусной инфекции начался в середине сентября и сейчас находится на плато с примерно 17 тысячами случаев заболевания еженедельно. Он предполагает, что коронавирусная эпидемия достигнет своего пика к ноябрю, а следующий пик ожидается в апреле-мае.

Говоря о гриппе, Болибок отмечает, что сейчас его почти нет в России, США и Европе, что исключает совпадение трех вирусных инфекций и тройной эпидемии.

Специалист также отметил, что подъем острых респираторных вирусных инфекций обычно связан с погодными условиями и приходится на конец сентября-октябрь. Он выразил предположение, что проблемой может быть недостаточная диагностика коронавируса, так как множество случаев ОРВИ остаются неисследованными.

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В заключение, глава столичного управления Роспотребнадзора, Елена Андреева, отметила, что с эпидемиологической точки зрения ситуация в Москве стабильная, с отсутствием гриппа и низкой заболеваемостью ОРВИ.