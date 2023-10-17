Российский дрон «Элерон» модернизировали

Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" подвергся модернизации с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО). Этот беспилотник теперь оборудован новой тепловизионной камерой, как сообщил представитель разработчика "Эникс", Сергей Васьков.

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Сергей Васьков отметил, что процесс модернизации включает в себя обновление навигационной аппаратуры и повышение разрешения тепловизионной камеры. Кроме того, продолжительность полета "Элерона-7" увеличилась с трех до четырех часов, а каналы управления и передачи изображения стали более устойчивыми к помехам.

Васьков подчеркнул, что беспилотники компании "Эникс" успешно себя зарекомендовали в ходе спецоперации, и объем их производства увеличился многократно с начала этой операции.

Это обновление "Элерона-7" следует за информацией, полученной в сентябре, когда дроны "БАС-80" от НПО "Андроидная техника", изготовленные из композитных материалов, были отправлены на испытания в зону СВО.

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Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, также рассказал, что дроны "Орлан-10", "Орлан-30" и "Элерон-3" продемонстрировали высокую эффективность в ходе специальной военной операции.