Названо последствие провала контрнаступления Украины

Украинские власти прибегают к более строгой цензуре и более жестким правилам, регулирующим работу СМИ в стране. Это последствие неудачного контрнаступления, как утверждает бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, в своем Telegram-канале.

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После провала контрнаступления и мрачных оценок перспектив Украины в конфликте, киевский режим внимательно пересматривает свой информационный подход, признавая ограничение свободы СМИ как основной инструмент. Азаров отмечает, что несмотря на четыре месяца активных военных действий и значительные усилия, Украина и ее западные союзники не достигли ожидаемых результатов. Сейчас Киев опасается потери поддержки мирового сообщества.

Азаров также высказывает обеспокоенность тем, что, украинские власти ограничивают свободу слова и не позволяют распространять правдивую информацию. Он указывает на брифинги, на которых журналистам ставят запреты на обсуждение чувствительных тем, связанных с неудачами украинской армии. Кроме того, сотрудникам СМИ становится практически невозможно получить доступ к зонам боевых действий.

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Азаров ранее также заявил, что западные издания меняют свою позицию и подготавливают своих читателей к возможному прекращению военной поддержки Киеву. Согласно его мнению, западные медиа "делают разворот на 180 градусов" в отношении Украины.