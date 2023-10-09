Командир «Ахмата» заявил об уменьшении числа наемников в зоне спецоперации

Главнокомандующий спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов объявил об уменьшении численности наемников, поддерживающих украинскую сторону в зоне спецоперации (СВО). Это заявление было опубликовано в Telegram-канале RT.

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По словам Алаудинова, наблюдается постепенное снижение числа наемников, участвующих в боевых действиях, и уже не наблюдается масштабного наплыва, как в начале конфликта. Командир отметил, что при попадании наемников в зону боевых действий они осознают сложность противостояния профессиональной армии. Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что имеется множество видео, на которых наемные бойцы выражают свое нежелание сражаться против российских вооруженных сил. Важно также отметить, что значительная часть наемников отказывается участвовать в данном конфликте.

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Ранее, Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратило активность по всей линии военного конфликта, и что ВСУ проводят активные наступательные операции только на ограниченных участках и при этом понесли серьезные потери.