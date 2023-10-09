Выборы в Германии завершились крупнейшим поражением партии Шольца

Выборы в федеральной земле Гессен в воскресенье, 8 октября, закончились значительным поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и её лидера, канцлера Олафа Шольца, которые получили всего 15,1 процента голосов избирателей. Этот результат установил антирекорд для СДПГ в Гессене, где даже самый неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

реклама

По предварительным данным, победу на выборах в Гессене одержал Христианско-демократический союз (ХДС), получивший поддержку 34,6 процента голосов, за ним следует "Альтернатива для Германии" с 18,4 процента, а СДПГ заняла третье место. "Зеленые" также смогли набрать 14,8 процента голосов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти результаты являются серьёзным ударом для канцлера Германии Олафа Шольца и его партии. Телеканал N-TV ранее прогнозировал историческое фиаско СДПГ на выборах в двух важных регионах - Баварии и Гессене. Поражение СДПГ оказывает негативное воздействие на публичные опросы относительно канцлера и его коалиционного правительства, что может усугубить разногласия в стране и способствовать укреплению правого популизма. Германию также скорее всего ожидает период нестабильности.