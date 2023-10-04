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NataVd
WSJ: мировая дедолларизация происходит смехотворно медленно
Процесс мировой дедолларизации назвали смехотворным

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Глобальный процесс дедолларизации, согласно Эльзе Лингос, главному стратегу по валютам в RBC Capital Markets, развивается с выдающейся медлительностью, как подчеркивается в сообщении The Wall Street Journal.

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Необходимо подчеркнуть, что отказ от использования доллара оценивается как незначительный факт, несмотря на значительные потрясения в мировой финансовой системе после решения США заморозить зарубежные активы России. Основная причина дедолларизации связана с поиском более высокой доходности в других валютах, таких как канадский и австралийский доллары, как подробно объяснила эксперт.

Эльза Лингос также выделила, что настоящая сила доллара заключается в его роли предпочтительной валюты для решения международных долговых вопросов и убежища для инвесторов в периоды нестабильности. Зависимость от доллара стала привычной практикой, и мировое сообщество пока не проявляет явных признаков отказа от нее.

Несмотря на это, некоторые страны, включая Аргентину и Россию, приняли решительные меры по уменьшению использования доллара в своих расчетах из-за отсутствия альтернатив. Однако, например, Бразилия продолжает удерживать значительную часть своих резервов в долларах, и Китай также не отказывается от использования доллара, вложив свои средства в высокодоходные ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, даже при сокращении объема казначейских кредитов в долларах.

Эксперты предупреждают, что использование денежно-кредитной системы США как оружия может привести к дальнейшей дедолларизации в долгосрочной перспективе, особенно если напряженность в отношениях с Китаем будет нарастать. Рост числа недолларовых систем для международных платежей, особенно в сфере нефти, свидетельствует о стремлении стран найти альтернативы доллару.

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Представители американской газеты New York Post ранее предупредили, что глобальная дедолларизация экономики может иметь серьезные последствия для мирового господства США из-за потери ключевого финансового рычага для воздействия на другие страны. Они подчеркнули, что роль доллара как ведущей мировой резервной валюты лежит в основе глобального лидерства США, и его отказ от доллара может вызвать серьезные экономические проблемы в самой стране, включая увеличение государственного долга.

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